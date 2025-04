Molinari Lega | Salvini deve tornare al Viminale La Lega manda l' avviso a Piantedosi e Meloni

Salvini deve tornare al Viminale”. Al Congresso della Lega, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari svela qual è l’obiettivo di Salvini: sostituire Matteo Piantedosi. Nel suo intervento appassionato che si conclude con la standing ovation, Molinari spiega che serve sulla sicurezza un “lavoro straordinario” e che quel lavoro straordinario può farlo solo Salvini. Il nome di Piantedosi da giorni circola come candidato della destra in Campania. L’ossessione Viminale è ora la linea di partito. Anche Max Romeo, capogruppo al Senato ripete: “Matteo deve tornare al ministero dell’Interno” prima di chiedere a Meloni: "Le regioni amministrate dalla Lega devono restare alla Lega, compresa la Lombardia". Salvini fa il moderato ma si smoderano i suoi. Piantedosi sta sereno? Ilfoglio.it - Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale". La Lega manda l'avviso a Piantedosi (e Meloni) Leggi su Ilfoglio.it Finalmente l’hanno detto: “al”. Al Congresso della, il capogruppo della, Riccardosvela qual è l’obiettivo di: sostituire Matteo. Nel suo intervento appassionato che si conclude con la standing ovation,spiega che serve sulla sicurezza un “lavoro straordinario” e che quel lavoro straordinario può farlo solo. Il nome dida giorni circola come candidato della destra in Campania. L’ossessioneè ora la linea di partito. Anche Max Romeo, capogruppo al Senato ripete: “Matteoal ministero dell’Interno” prima di chiedere a: "Le regioni amministrate dalladevono restare alla, compresa la Lombardia".fa il moderato ma si smoderano i suoi.sta sereno?

Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale per garantire più sicurezza". Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale". La Lega manda l'avviso a Piantedosi (e Meloni). Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale per garantire più sicurezza". Lega, Riccardo Molinari: "Matteo Salvini al Viminale. Forza Italia dica ciò che vuole" | .it. Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale per garantire più sicurezza". "Salvini deve tornare al Viminale": dal congresso della Lega una nuova grana per Meloni. Ne parlano su altre fonti

Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale". La Lega manda l'avviso a Piantedosi (e Meloni) - Torna l'ossessione Viminale. Il capogruppo della Lega dice che non basta il lavoro di Piantedosi ma che serve il ritorno di Salvini. Gli fa eco Romeo che chiede a Meloni la Lombardia ... (ilfoglio.it)

Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale per garantire più sicurezza" - (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "In questo momento, sull'amministrazione della giustizia, sull'amministrazione della sicurezza e sul contrasto all'immigrazione clandestina, non credo basti l'otti ... (la7.it)

Congresso Lega, la richiesta ufficiale di Riccardo Molinari, “Salvini al Viminale! Forza Italia dica ciò che vuole - Dal congresso del partito a Firenze, Riccardo Molinari guida la richiesta ufficiale: “Solo Salvini può garantire un piano straordinario per la sicurezza” ... (msn.com)