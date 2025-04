GP Giappone la diretta | Verstappen tiene Norris a distanza e Piastri si arrabbia Leclerc deve guardarsi da Russell

Verstappen è avviato verso il primo successo stagionale, il 64esimo di una carriera iniziata nel 2015Antonelli segna un altro giro più veloce della gara e si avvicina. Ilmessaggero.it - GP Giappone, la diretta: Verstappen tiene Norris a distanza e Piastri si arrabbia, Leclerc deve guardarsi da Russell Leggi su Ilmessaggero.it Ultimo giro -è avviato verso il primo successo stagionale, il 64esimo di una carriera iniziata nel 2015Antonelli segna un altro giro più veloce della gara e si avvicina.

F1 | LIVE: al via il GP del Giappone, Verstappen contro Norris ma occhio alla Ferrari - Cronaca in Diretta. F1 Gp Giappone, la gara in diretta. Verstappen in testa davanti, Piastri all'attacco di Norris. Leclerc quarto e Hamilton settimo. F1, Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming. DIRETTA LIVE F1 Gp Giappone | Verstappen-Norris davanti, Hamilton sale 7° con la hard. F1, GP Giappone 2025: diretta live gara. F1 GP Giappone | Masterclass di Verstappen a Suzuka: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]. Ne parlano su altre fonti

GP Giappone, la diretta: Verstappen tiene Norris a distanza e Piastri si arrabbia, Leclerc deve guardarsi da Russell - Antonelli segna un altro giro più veloce della gara e si avvicina sempre più a Russell 50° giro - Verstappen comanda su Norris Piastri Leclerc Russell Antonelli Hamilton ... (ilgazzettino.it)

F1 LIVE GP Giappone, segui la gara di Suzuka in diretta - Verstappen in pole, McLaren a caccia e Ferrari in agguato a Suzuka, sede del terzo GP stagionale: segui la gara in diretta dalle 7:00 italiane ... (autosprint.corrieredellosport.it)

Diretta Gp Giappone, la gara di oggi a Suzuka - (Adnkronos) - Si corre il Gp del Giappone, oggi 6 aprile 2025, terza gara del Mondiale 2025 di Formula 1. A Suzuka, tutti a caccia della Red Bull di Max Verstappen. L'olandese campione del mondo è in ... (msn.com)