45° giro di 53 - In McLaren sembrano accontentarsi dello status quoE infatticomunica chedeve darsi una mossa perché lui è più veloceIn McLaren.

Ilmessaggero.it - GP Giappone, la diretta: Verstappen leader, Norris non è incisivo e Piastri lo pressa, Leclerc quarto, Hamilton settimo

F1 Gp Giappone, la gara in diretta. Verstappen in testa davanti, Piastri all'attacco di Norris. Leclerc quarto e Hamilton settimo.

F1, diretta GP Giappone LIVE: Verstappen, Norris e Piastri vicini, ultimi giri roventi. Ferrari lontane.

F1 | LIVE: al via il GP del Giappone, Verstappen contro Norris ma occhio alla Ferrari - Cronaca in Diretta.

DIRETTA F1, GP Giappone 2025: LIVE Gara.

GP Giappone, la diretta: Verstappen ha 15 su Norris, Piastri è terzo, Leclerc quarto ma lontano, Hamilton sett.

F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa davanti alle McLaren, Leclerc a caccia del podio, Hamilton in rimonta.