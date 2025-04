Pordenonetoday.it - Fvg, si torna sui banchi di scuola di giovedì: ecco il calendario scolastico 2025/2026

In Friuli Venezia Giulia la campanella del ritorno asuonerà11 settembre. In tutto ci saranno 221 giorni di lezione per le scuole dell'infanzia che termineranno l'annoil 27 giugno. Mentre per le primarie e le secondarie di primo e secondo grado sono previsti 205 giorni.