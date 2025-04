Contro l’oscurantismo a stelle e strisce l’Europa spalanca i laboratori agli scienziati

Lanotiziagiornale.it - Contro l’oscurantismo a stelle e strisce, l’Europa spalanca i laboratori agli scienziati Leggi su Lanotiziagiornale.it Mentre Donald Trump promette di “ripulire” le istituzioni scientifiche statunitensi dai ricercatori che si occupano di cambiamento climatico, vaccini, genere e migrazioni, l’Unione europea ha scelto un’altra strada: accoglierli. E mentre Trump smantella il principio stesso di ricerca libera e indipendente, Bruxelles risponde con fondi, visti agevolati e una dichiarazione politica chiara: la scienza qui è ancora un bene pubblico.Il paradosso è evidente. Da un lato, una superpotenza tecnologica che rinnega i suoi stessi cervelli in nome di una crociata ideologica. Dall’altro, un continente che cerca di invertire decenni di “fuga dei cervelli”, tendendo la mano a chi oggi si trova marginalizzato nel proprio paese. I numeri sono eloquenti: solo l’università di Aix-Marseille ha ricevuto 150 candidature da studiosi statunitensi, provenienti da istituzioni come Yale, Stanford e Columbia.

Contro l'oscurantismo a stelle e strisce, l'Europa spalanca i laboratori agli scienziati

