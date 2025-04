Cassino studente cade col monopattino | dimesso dall' ospedale muore dopo qualche ora Charles Yeboah Baffou aveva 24 anni Gli avevano fatto una tac sbagliata

cade con il monopattino e la rottura della milza gli provoca un?emorragia interna, muore in sala operatoria dopo due accessi al Pronto soccorso dell?ospedale ?Santa. Ilmessaggero.it - Cassino, studente cade col monopattino: dimesso dall'ospedale muore dopo qualche ora. Charles Yeboah Baffou aveva 24 anni. Gli avevano fatto una tac sbagliata Leggi su Ilmessaggero.it con ile la rottura della milza gli provoca un?emorragia interna,in sala operatoriadue accessi al Pronto soccorso dell??Santa.

