Inter-news.it - Bastoni sostituito al 45? per un problema fisico: ecco cosa filtra

Preoccupazione in casa Inter durante la sfida contro il Parma: Alessandroè stato costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per unmuscolare.MUSCOLARE – Alessandroal termine del primo tempo è statoper un lieve fastidio muscolare. Quasi a inizio secondo tempo il calciatore è stato inquadrato dalle telecamere con una borsa del ghiaccio nella gamba. Nei prossimi giorni sono previsti controlli per capire l'entità del. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, un eventuale stop prolungato sarebbe un duro colpo. Da quello che, il cambio è stato effettuato in via precauzionale.