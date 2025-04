Ilrestodelcarlino.it - Ztl di Faenza: dal 10 aprile 2025 operativi i varchi elettronici

(Ravenna), 4– Sono in totale quattro iche controllano l'accesso alle Zone a Traffico Limitato: uno situato in via XX Settembre, all'incrocio con via Naviglio, e uno in via Santa Maria dell'Angelo, all'incrocio con via Cavour, entrambi attivi tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica, incluse le festività) dalle ore 9 alle 18; gli altri duesi trovano in corso Saffi, all'incrocio con via Manfredi, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica, incluse le festività), e in via Pascoli, all'incrocio con via Fiera, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 19 (la domenica e i giorni festivi questo varco non è attivo). L’ingresso nelle Ztl senza averne titolo, ossia con autoveicoli privi di un abbonamento ‘Residenti’, di un permesso Ztl oppure non inclusi nella ‘lista bianca’, comporterà l’applicazione di sanzioni regolate dal codice della strada.