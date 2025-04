Zoff | La Juventus? Se sarà Europa sarà anche grazie a Motta sul Milan…

Zoff, portiere leggenda della Nazionale e della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlando anche del Milan.La Juventus ha ancora margini per recuperare posizioni in classifica e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ne è certo Dino Zoff, ex portiere bianconero e della Nazionale, che ha espresso il suo punto di vista in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Secondo Zoff, la squadra guidata da Igor Tudor ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo, grazie a un potenziale elevato che può sopperire anche alle difficoltà causate dagli infortuni in difesa.L’ex leggenda del calcio italiano ritiene prematuro parlare di un “effetto Tudor”, sottolineando che l’eventuale qualificazione europea sarà frutto anche del lavoro svolto dalla precedente gestione. Dailymilan.it - Zoff: “La Juventus? Se sarà Europa sarà anche grazie a Motta, sul Milan…” Leggi su Dailymilan.it Dino, portiere leggenda della Nazionale e della, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, parlandodel Milan.Laha ancora margini per recuperare posizioni in classifica e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ne è certo Dino, ex portiere bianconero e della Nazionale, che ha espresso il suo punto di vista in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Secondo, la squadra guidata da Igor Tudor ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo,a un potenziale elevato che può sopperirealle difficoltà causate dagli infortuni in difesa.L’ex leggenda del calcio italiano ritiene prematuro parlare di un “effetto Tudor”, sottolineando che l’eventuale qualificazione europeafruttodel lavoro svolto dalla precedente gestione.

Zoff lancia la Juve: «Ampie possibilità di qualificazione. Effetto Tudor? Non trovo corretto dare e togliere meriti ai singoli, Thiago Motta…» - Zoff lancia la Juve in vista della prossima Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero L’ex portiere della Juve Dino Zoff ha analizzato quella che sarà la corsa al quarto pos ... (juventusnews24.com)

Volata Champions Juve, per Zoff e Braida insidia Bologna e Milan già tagliato fuori - TORINO - Non c’è salto più simile a una voragine di quello che separa il quarto dal quinto posto in classi?ca. Tra prima e seconda piazza, certo, ci passa un titolo sportivo, e che titolo: lo scudetto ... (msn.com)

Zoff sicuro: «La Juve andrà in Champions, il Milan aveva una squadra da scudetto. Il prossimo turno sarà decisivo per un motivo» - Tudor si presenta: «Alla Juve non esiste essere giovani, conta solo vincere. Vlahovic è fortissimo, su Yildiz e Koopmeiners…» Le parole di Igor Tudor, nuovo allenatore della Juve, nella conferenza sta ... (informazione.it)