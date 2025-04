Ilfattoquotidiano.it - Youtuber porta una lattina di Coca Cola e una noce di cocco sull’isola più pericolosa del mondo, arrestato: “Ha rischiato la vita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mykhailo Viktorovych Polyakov, cittadino americano e, ha scelto l’isola di North Sentinel, nel Golfo del Bengala, come scenario per uno dei suoi nuovi video. Una decisione incosciente che gli è costata l’arresto. Il motivo? Unadi Diet Coke e unaditepiù isolata edel. Qui vive la tribù dei sentinelesi, che da oltre 60mila anni rifiuta ogni contatto con l’esterno.Secondo le autorità indiane, Polyakov ha aggirato i divieti con un piano dettagliato. Dopo aver soggiornato a Port Blair, capitale dell’arcipelago delle Andamane e Nicobare, è salpato il 29 marzo in direzione di North Sentinel, distante circa 40 chilometri. Intorno alle 10 del mattino ha messo piede. Con sé avevato unadi Diet Coke e unadi– “omaggi” da immortalare con la sua GoPro.