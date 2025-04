Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il turco vuole prendersi un record dopo l’altro: il numero 10 bianconero intende raggiungere quest’obiettivo contro la Roma! La statistica

di RedazionentusNews24, il10fare incetta dilal’occasione è ghiotta per ottenere questaaver deciso la sfidail Genoa con un gioiello, l’obiettivo è quello di ripetersi anchela. Kenangiustiziare anche i giallorossi perunamai conseguita.Stando a quanto rivelato da Opta Paolo, il10 dellanon ha mai realizzato due reti consecutive in due sfide ufficiali consecutive nella sua carriera. Quella di domenica sera potrebbe essere una prima volta speciale in una notte speciale.Leggi suntusnews24.com