Yari Carrisi Power si racconta a ‘Verissimo’ sabato 5 aprile

Yari Carrisi Power si racconterà senza filtri a 'Verissimo' nel salotto di Silvia Toffanin. Il figlio di Al Bano e Romina è, infatti, tra gli ospiti previsti per sabato 5 aprile. Chi è Yari Carrisi Power Nato il 21 aprile 1973 a Cellino San Marco, Yari Carrisi Power è il secondo figlio di Al Bano e Romina Power. La primogenita della coppia è infatti Ylenia, nata il 29 novembre del 1970 e scomparsa in circostanze misteriose il 31 dicembre 1993 a New Orleans. Da sempre molto schivo e riservato ha comunque scelto di seguire le orme familiari e, per questo, ha dedicato la sua vita alla musica. Ha spesso duettato con il padre durante alcuni spettacoli e per lui, ha anche scritto diversi brani. Da autore ha anche collaborato con Jovanotti alla realizzazione di alcuni grandi successi musicali di Lorenzo Cherubini.

