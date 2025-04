Warner Bros Discovery continua ad essere la casa dell’arrampicata sportiva in Europa

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe stipula una nuova partnership con la Federazione Internazionale di Arrampicata sportiva (IFSC) per trasmettere tutti gli eventi della Coppa del Mondo e del Campionato del Mondo IFSC fino al 2028. Un nuovo accordo quadriennale tra Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe e la Federazione Internazionale di Arrampicata sportiva (IFSC).

