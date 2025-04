Wall Street a picco Fitch vede aumentare rischio recessione USA

I dazi "reciproci" annunciati dal leader statunitense Donald Trump hanno scosso alle fondamenta i mercati finanziari mondiali, provocando uno tsunami di vendite a Wall Street, in Europa e anche in Asia. Ma il Presidente si mostra tranquillo e assicura che le borse "si caleranno" e che l'economia statunitense "avrà un boom", nonostante l'avvertimento di Fitch, che vede un aumento dei rischi di recessione degli USA. Fitch: dazi aumentano "significativamente" rischio recessione. In un commento ai dazi annunciati da Trump, Fitch Ratings sottolinea che hanno raggiunto "livelli che stanno trasformando le prospettive economiche globali, aumentando significativamente i rischi di recessione negli Stati Uniti e limitando la capacità della Federal Reserve di abbassare ulteriormente i tassi di interesse".

