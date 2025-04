Vuole fare le analisi del sangue senza richiesta e prenotazione Caos e terrore in ospedale

terrore e di tensione all'ospedale di Foligno, dove un giovane pregiudicato ha minacciato il personale sanitario ed è stato necessario ricorrere alle forze dell'ordine per riportare l'ordine. Il 24enne, già gravato da pregiudizi di polizia per guida in stato di ebbrezza e per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, è stato arrestato dalla Polizia in flagranza per violenza privata, danneggiamento, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane si era inizialmente recato al cup del "San Giovanni Battista", pretendendo, pur senza averne titolo, l'immediato svolgimento di alcuni esami di laboratorio. Benché le impiegate addette allo sportello avessero tentato di spiegargli l'impossibilità di accogliere la sua richiesta, il 24enne è andato in escandescenze, minacciandole esplicitamente e prendendo a calci la porta dell'ufficio, danneggiandola.

