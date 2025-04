Volontari salvavita per i rospi del Moregallo | iniziata la ricerca

iniziata la ricerca dei Volontari per proteggere la migrazione dei rospi del Moregallo. In primavera, generalmente tra la fine di marzo e la fine di maggio, i rospi che vivono nei boschi del Monte Moregallo compiono il proprio viaggio verso il lago per deporre le uova. Nel loro percorso però.

