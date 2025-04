Volley playoff Superlega | via alle semifinali Perugia-Civitanova e Trento ospita Piacenza

Leggi su Sportface.it

Domani, sabato 5 aprile, scattano ledeiScudetto diapre le danze, ore 20.30 al PalaBarton Energy, contronella sfida tra la seconda e la terza della classifica di campionato. Lavoro a pieno ritmo per la Sir Susa che, in virtù del miglior piazzamento in al termine stagione regolare, inizierà la serie sfida tra le mura amiche. Incontro che non sarà passeggiata per i Block Devils. La Lube, in tutto il girone di ritorno, (compreso lo scontro diretto connella 6° giornata) non ha mai perso all’Eurosuole Forum e in gara-2 potrà puntare tutto sul pubblico. Una striscia positiva interrotta solo da gara-1 Quarti play off, quando i cucinieri erano stati battuti al tiebreak da Milano. La formazione di Medei ha sofferto ai quarti contro Milano e ha piegato l’Allianz solamente in gara-4.