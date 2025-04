Sport.quotidiano.net - Volley. Montelupo: oggi c’è il recupero. Domani sfida Certaldo-Timenet

Questa sera, alle 21,Città della Ceramica e Fucecchio recuperano al PalaBitossi l’incontro rimandato per il maltempo. Le ceramiste sono sempre ultime in classifica con 6 punti, mentre le bianconere sono quinte con 44 punti. Il pronostico è scontato. Lagiocherà di nuovo, per il campionato, il giorno dopo alle 17.30, a Castelnuovo Berardenga contro la Bulletta. Le senesi sono undicesime in classifica con 24 punti. Anche qui il pronostico è scontato. L’A.p.pomeriggio ospiterà, alle 18, al PalaBoccaccio, laEmpoli, attuale prima in classifica. Inutile dire che le giallonere vorranno imporsi per continuare la corsa di testa e difficilmente saranno ostacolate. In serie B2 Femminile I’ Gigliopomeriggio alle 18, alla Palestra Enriquez, ospiterà l’Omc Active Cnc di Arezzo.