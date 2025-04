Lanazione.it - Viola Park: attesa per la sentenza del Consiglio di Stato sul parcheggio provvisorio

Leggi su Lanazione.it

BAGNO A RIPOLIBisognerà attendere novembre per ladefinitiva deldisuldel. Deve pronunciarsi su quei 490 posti al servizio degli utenti del centro sportivo autorizzati a fine 2023 da una delibera del Comune di Bagno a Ripoli. Portati davanti al Tar da un gruppo di residenti, sono stati bocciati dal tribunale amministrativo: non ha riconosciuto l’interesse pubblico nell’uso adell’area che si trova tra via della Nave a Rovezzano, via delle Sentinelle, via di Villa Cedri. Gli scenari sulle scelte deldisono stati uno degli argomenti della riunione tra il presidente Rocco Commisso, la moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti. Al, racconta il primo cittadino ripolese, "abbiamo avuto un incontro produttivo su temi generali, partendo dall’andamento della squadra: da tifoso non posso che essere contento della fase positiva che sta vivendo".