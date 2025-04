Villarreal attraversa le dita da ayoze

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-04 16:55:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!Proprio nel momento più importante della stagione,potrebbe perdere uno dei suoi giocatori più determinanti. E questo non è altro chePérez. L’attaccante Canarian ha saltato gli allarmi stamattina diventando il principale Assenza nell’addestramento dei castelli. L’allenatore giallo, Marcelino García Toralha assicurato che devono Attendere fino alla sessione del sabato per confermare la tua presenza nell’elenco.Come nel caso di Raúl Albiol e di Nicolás Pepénon ha lavorato questa mattina in quella che è stata la penultima sessione della settimana. E tutto questo in uno precedente di a festa decisiva Come è quello che i Castellonenses dovranno affrontare domenica Con la Champions League a gioco contro Athletic Club.