Vigilia di Manfredonia-Benevento 5, le parole di Lolo Suazo

Tempo di lettura: < 1 minutoSubito in campo il GG Team Wear5. Dopo la sconfitta in quel di Eboli, la squadra di Fausto Scarpitti, domani alle 17, sarà ospite al PalaScaloria del Vitulano Drugtorein una gara fondamentale in chiave salvezza. Martina Piccolo (Padova) e Antonio Dan Campanella (Venosa) saranno gli arbitri del match, Domenico De Candia (Molfetta) sarà, invece, il cronometrista.“É vero, veniamo da una settimana di fuoco – esordisce così-, prima la vittoria meritata a Cosenza e poi la sconfitta di Eboli. Al PalaSele, secondo me, meritavamo qualcosa in più per la grande partita che abbiamo disputato con poche rotazioni. Non vogliamo mollare finché la matematica non ci condannerà”.Sfida cruciale al PalaScaloria. “Ilin casa ha ottenuto grandi successi contro squadre blasonate, se ci vorrà massima concentrazione – continua lo spagnolo -.