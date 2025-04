VIDEO - La rissa in centro tra bottiglie rotte e auto danneggiate

Un rumore di bottiglie di vetro che si rompono, un colpo con un bastone o una spranga contro un'auto in sosta, poi le urla e il confronto violento tra due gruppetti di giovani. Succede in pieno centro, in una trasversale di via Garibaldi a Parma. Il VIDEO, pubblicato dal consigliere regionale

