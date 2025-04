Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata interna la circone attualmente è scorrevole in esterna il traffico è rallentato tra Appia e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 Qui si procede a rilento tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita ora il traffico sulle consolari sulla Salaria coda all'altezza di Monterotondo nei due sensi di marcia stessa situazione sulla Nomentana in prossimità di Tor Lupara sulla Tiburtina code anche per cantieri attivi tra il raccordo e via di Affile in direzione Tivoli sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine cantieri e ricordiamo che sulla diramazioneSud per lavori di manutenzione di un sottovia autostradale dalle ore 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiusa al traffico la rampa di immissione A1-napoli per chi proviene dal raccordo e Viaggia verso Firenze Pertanto si consiglia per i veicoli in transito sul raccordo anulare di percorrerla diramazioneNord o la A24Teramo e seguire le indicazioni per la A1 in direzione Firenze e per i veicoli provenienti dalla diramazioneSud in mettersi in A1 in direzione Napoli uscire allo svincolo Valmontone e rientrare in autostrada in direzione Firenze da Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della