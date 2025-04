Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra Casal Lumbroso per laFiumicino più avanti code a tratti per traffico tra Pontina e Anagnina in carreggiata interna risolto l'incidente a in precedenza in galleria volusia Code in via di smaltimento tra Cassia e Flaminia andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro sullaFiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur in entrata acode sulla via Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa sulla Salaria ti rallenta all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe sulla via Pontina code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense Viale dell'Oceano Atlantico tutto ricordiamo verso il centro in ultimo sulla Appia risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Velletri code residue su Vialetra Piazza Garibaldi e via dei Laghi In entrambe le direzioni infine gli eventi della capitale prosegue fino a domenica l'edizione primaverile di Romics il festival del fumetto alla fiera dipossibili rallentamenti sulla Portuense sullaFiumicino il festival è raggiungibile anche con il trasporto pubblico consultando la di Astral infomobilità la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della