Via San Cristoforo Cesena Siamo Noi | Varchi elettronici per fermare il traffico pesante

Cesena Siamo Noi presenterà una mozione per impegnare la giunta all'installazione di Varchi elettronici volti a monitorare e controllare il passaggio di veicoli pesanti nelle vie del territorio Cesenate soggette a divieto di. Cesenatoday.it - Via San Cristoforo, Cesena Siamo Noi: "Varchi elettronici per fermare il traffico pesante" Leggi su Cesenatoday.it Per il prossimo consiglio comunale del 10 aprile il gruppo consiliareNoi presenterà una mozione per impegnare la giunta all'installazione divolti a monitorare e controllare il passaggio di veicoli pesanti nelle vie del territoriote soggette a divieto di.

Via San Cristoforo, Cesena Siamo Noi: "Varchi elettronici per fermare il traffico pesante". Residenti di San Cristoforo: "Si chiuda l’ultimo tratto della secante". Circolo Endas di via San Cristoforo nel mirino della Polizia. Un fine settimana sportivo con l’Ironman: come cambia la viabilità. Cesena, sicurezza e viabilità su via San Cristoforo: la risposta dell’Assessore Castorri. Revocata la licenza di somministrazione al circolo Endas di Cesena per violazioni normative. Ne parlano su altre fonti

Via S. Cristoforo, due incidenti a febbraio - Sembra quasi fatto apposta: tre giorni fa il vicesindaco Christian Castorri, rispondendo a un’interpellanza di Cesena Siamo ... incrocio tra la Secante e via San Cristoforo, che il giorno ... (msn.com)

Via San Cristoforo e la Secante: bilancio degli incidenti - Il bilancio degli incidenti stradali nel punto caldo dell’uscita dalla Secante in via San Cristoforo è stato ... un’interpellanza dei consiglieri di Cesena Siamo Noi. Dal 1° gennaio 2008 ... (msn.com)

Aperto il cantiere per l’asfaltatura di via San Cristoforo a Lammari - il cantiere per l’asfaltatura di via San Cristoforo, a Lammari, nel tratto che va da via delle Ville fin dopo la chiesina di San Cristoforo, che è stato interessato da lavori all’acquedotto e quindi ... (luccaindiretta.it)