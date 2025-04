Bergamonews.it - Verso il weekend con il sole e il cielo sereno, ma domenica calano le temperature

Condizioni invariate anche per i prossimi giorni, con tempo stabile eggiato grazie ad un promontorio anticiclonico, esteso dal mediterraneo finl’Europa centro settentrionale. Tuttavia da6 aprile, graduale flessione del campo barico dovuto all’avvicinarsi dai Balcani, di un nucleo di aria fredda di matrice artica, il quale, sarà responsabile di un repentino calo termico, e di una certa instabilità pomeridiana sui settori prealpini, per i primi giorni della prossima settimana. Le previsioni del tempo a cura di Simone Beretta del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 4 aprile 2025Tempo Previsto:o poco nuvoloso ovunque.: In pianura minime in calo (6/9°C), massime in lieve aumento (19/22°C). Zero termico a metà giornata attorno a 2500 Metri.Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota a 1500 metri venti deboli da nord.