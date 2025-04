Quotidiano.net - Vernaccia di Pergola: il vino Doc di Pesaro Urbino dal XIII secolo

La nostra storia. Il nome della Doc è quello di una cittadina con cinta murata fondata nelin quella che oggi è la provincia di. Questadi, già nel 1520 era considerata unpregiatissimo, divenne quindi oggetto di scambio commerciale. Tra le Doc della Provincia è quella più giovane. Il territorio. La zona di produzione è limitata all’area dell’alta Valle del Cesano che comprende i Comuni di, Fratte Rosa, Frontone, San Lorenzo in Campo e Serra Sant’Abbondio. I vitigni di questa denominazione si estendono quindi su terre collinari a componente siliceo-ghiaiosa non molto compatte, in un contesto climatico fresco ma temperato grazie all’influenza marina che arriva sino a questi crinali. La coltivazione è principalmente Aleatico, una varietà di uva semiaromatica a bacca nera che ben si adatta a questi territori.