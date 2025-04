Quotidiano.net - ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 5 e domenica 6 aprile

Musica, spettacolo, anticipazioni sui programmi che vedremo presto in onda e, ovviamente, tanti racconti anche privati. Vedremo tutto questo5 e. Ecco chi saranno glipresenti in studio. GlidiLa puntata didipomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. Tra glidi Silvia Toffanin ci sarà il coreografo spagnolo Carlos Diaz Gandia, che ha raggiunto la notorietà in Italia soprattutto grazie alle immagini girate nel backstage del videoclip di ‘Chiamo io chiami tu’ di Gaia. Sarà la volta anche di Alice Campello che oggi vive in Turchia accanto al marito Alvaro Morata e ai loro piccoli. I due hanno di recente superato la crisi che li aveva visti allontanarsi per un periodo. L’attrice Micaela Ramazzotti è, invece, pronta a raccontare il film che la vede protagonista, ’30 notti con il mio ex’; e Yari Carrisi Power si metterà a nudo in una profonda intervista personale.