Vendite al dettaglio forte calo nell’ultimo anno | si salva solo un prodotto

Vendite al dettaglio in Italia non presentano variazioni significative rispetto al mese precedente, con l’eccezione del settore alimentare, che registra un lieve aumento. Tuttavia, confrontando i dati su base annua, si evidenzia una diminuzione più pronunciata, la più significativa degli ultimi dieci mesi, sia in valore che in volume.Infatti, a febbraio 2025 le Vendite al dettaglio diminuiscono dell’1,5% in valore e del 2,5% in volume, comparando con febbraio 2024. Sono in calo sia le Vendite dei beni alimentari (-0,4% e -2,9%) sia quelle dei beni non alimentari (-2,2% e -2,4%).I dati su base mensile e annuaA febbraio 2025, si registra una leggera variazione congiunturale positiva per le Vendite al dettaglio, con un incremento dello 0,1% in valore e una stabilità in volume. Quifinanza.it - Vendite al dettaglio, forte calo nell’ultimo anno: si salva solo un prodotto Leggi su Quifinanza.it L’Istat ha comunicato che, a febbraio 2025, lealin Italia non presentano variazioni significative rispetto al mese precedente, con l’eccezione del settore alimentare, che registra un lieve aumento. Tuttavia, confrontando i dati su base annua, si evidenzia una diminuzione più pronunciata, la più significativa degli ultimi dieci mesi, sia in valore che in volume.Infatti, a febbraio 2025 lealdiminuiscono dell’1,5% in valore e del 2,5% in volume, comparando con febbraio 2024. Sono insia ledei beni alimentari (-0,4% e -2,9%) sia quelle dei beni non alimentari (-2,2% e -2,4%).I dati su base mensile e annuaA febbraio 2025, si registra una leggera variazione congiunturale positiva per leal, con un incremento dello 0,1% in valore e una stabilità in volume.

