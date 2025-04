Laspunta.it - Velletri, Shanky scrive al Sindaco “Mettere in sicurezza l’ingresso del Colombo”

L’Associazione, che si interessa di mobilità sostenibile, trasporto disabili e movimento inper le persone su carrozzina a rotelle ritorna a chiedere a distanza di un anno la messa indel tratto stradale davanti all’ospedale veliterno ” Paolo”. Aldell’ospedale, dove si trova il bancomat, il manto stradale pedonale si trova in condizioni di grave pericolosità per le persone in carrozzine su rotelle. Essendo scosceso, pieno di buche e rialzamenti della strada, e dove secondoalcuni lavori fatti avrebbero peggiorato la situazione.Così il presidente della nota e sempre operativa Associazione Elio Delle Chiaie ha scritto una lettera di sollecito aldie all’assessore ai servizi sociali, oltre che agli uffici comunali competenti.