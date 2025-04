Va in questura per la sospensione della patente ma viene arrestato | doveva scontare cinque anni di carcere

cinque anni di carcere e su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di Fermo, nelle Marche. Lla polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo, cittadino italiano, che si è presentato il 3 marzo. Ravennatoday.it - Va in questura per la sospensione della patente ma viene arrestato: doveva scontare cinque anni di carcere Leggi su Ravennatoday.it Aveva accumulato una serie di pene definitive per un totale didie su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di Fermo, nelle Marche. Lla polizia di Stato di Ravenna haun uomo, cittadino italiano, che si è presentato il 3 marzo.

