Uomini e Donne Cosimo Dadorante | la sua storica ex e i lutti che gli hanno cambiato la vita

è diventato noto aper essere l’unico uomo ad aver fatto breccia nel cuore di Tina Cipollari. Ma dietro il personaggio sorridente e sicuro di sé che abbiamo imparato a conoscere in televisione, si cela una storia personale ricca di emozioni, dolori, sogni e traguardi conquistati con grande determinazione. In una intervista esclusiva al magazine ufficiale diha deciso di raccontarsi come mai prima d’ora., chi è: infanzia umile e piena di ingegno“Nasco da genitori agricoltori”, racconta, “da una famiglia umile che mi ha insegnato cosa vuol dire il vero lavoro nei campi”. Fin da piccolo, però, ha mostrato una grande passione per l’elettronica, smontando televisori per comprenderne il funzionamento. Lo spirito imprenditoriale lo accompagna da sempre: “Raccoglievo i giornaletti usati dei parenti per rivenderli fuori casa”.