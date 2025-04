Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 4 aprile 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 4 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata la sfilata del parterre femminile che ha visto trionfare Gemma.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo scontro tra Sabrina e Giuseppe. Novità anche per il Trono di Gianmarco. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le Video notizie da Witty Tv e Mediaset.Uomini e Donne oggi, la puntata di venerdì 4 aprile 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

