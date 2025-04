UNICEF terremoto in Myanmar | il primo volo UNICEF con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon

volo, sostenuto dall’UE, ha trasportato 80 tonnellate di aiuti salvavita mentre la devastazione del terremoto si aggrava.3 aprile 2025 – Nel primo volo umanitario di un’organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l’UNICEF ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d’emergenza per aiutare i bambini e le famiglie che ne hanno urgente bisogno nelle aree più colpite del Paese.Sostenuta dall’Unione Europea, la spedizione dal Global Supply Hub dell’UNICEF a Copenaghen comprende kit sanitari di emergenza, forniture mediche, tende e kit ricreativi. Le forniture saranno trasportate nelle aree colpite per essere distribuite ai bambini e alle famiglie che hanno un disperato bisogno di aiuto.“La devastazione in Myanmar è a dir poco catastrofica per i bambini e le famiglie”, ha dichiarato June Kunugi, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Asia orientale e il Pacifico. Puntomagazine.it - UNICEF/terremoto in Myanmar: il primo volo UNICEF con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon Leggi su Puntomagazine.it Il, sostenuto dall’UE, ha trasportato 80 tonnellate dimentre la devastazione delsi aggrava.3 aprile 2025 – Nelumanitario di un’organizzazione umanitariato indopo il devastantedel 28 marzo, l’ha trasportato 80 tonnellate did’emergenza per aiutare ie leche ne hanno urgente bisogno nelle aree più colpite del Paese.Sostenuta dall’Unione Europea, la spedizione dal Global Supply Hub dell’a Copenaghen comprende kit sanitari di emergenza, forniture mediche, tende e kit ricreativi. Le forniture saranno trasportate nelle aree colpite per essere distribuite aie alleche hanno un disperato bisogno di aiuto.“La devastazione inè a dir poco catastrofica per ie le”, ha dichiarato June Kunugi, Direttrice regionale dell’per l’Asia orientale e il Pacifico.

Terremoto in Myanmar, il primo volo UNICEF con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon. Myanmar dopo il sisma primo volo con 80 tonnellate di aiuti salvavita per i bambini e le famiglie. Il PAM consegna aiuti alle aree più colpite dal terremoto in Myanmar. Terremoto in Myanmar, l’Ue lancia un ponte aereo e chiede di garantire l’accesso agli aiuti. Terremoto Myanmar, la RAI sostiene la campagna di raccolta fondi di Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR. Terremoto nel Sud-Est Asiatico, in Birmania il bilancio sale a oltre 1.600 morti | Unicef: milioni di bambini sono a grave rischio | A Mandalay 29 persone estratte vive dalle macerie. Ne parlano su altre fonti

Myanmar dopo il sisma primo volo con 80 tonnellate di aiuti salvavita per i bambini e le famiglie - L’operazione dell’Unicef è sostenuta dall'Unione Europea, mentre la devastazione del terremoto appare sempre più grave. Altri voli sono imminenti ... (repubblica.it)

Terremoto in Myanmar, il primo volo UNICEF con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon - Nel primo volo umanitario di un'organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l'UNICEF ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d'emergenza per aiutare i bambi ... (informazione.it)

Myanmar: Unicef, primo volo con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterrato a Yangon - Nel primo volo umanitario di un'organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l'Unicef ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d'emergenza per aiutare i bambi ... (agensir.it)