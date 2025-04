Unhcr chiede 16 milioni di dollari per assistenza post-terremoto in Myanmar

Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, chiede 16 milioni di dollari per assistere 1,2 milioni di persone sopravvissute al devastante terremoto della scorsa settimana in Myanmar. L'Unhcr utilizzerà i fondi per espandere i suoi interventi di emergenza, gestire i siti dove sono accolti gli sfollati e sostenere le persone vulnerabili in sei regioni colpite fino alla fine dell'anno. Nella settimana successiva al terremoto che ha colpito il Myanmar centrale, l'Unhcr ha distribuito le scorte esistenti nel Paese, tra cui teli di plastica e set da cucina, per circa 25.000 sopravvissuti nelle regioni di Mandalay, Sagaing e Bago, oltre che nella capitale Nay Pyi Taw e in alcune parti dello Stato Shan (sud). Nell'ambito della risposta inter-agenzie al terremoto, l'Unhcr sta guidando la risposta in materia di alloggi, articoli di soccorso di emergenza, coordinamento dei campi e protezione. Quotidiano.net - Unhcr chiede 16 milioni di dollari per assistenza post-terremoto in Myanmar Leggi su Quotidiano.net L', Agenzia Onu per i Rifugiati,16diper assistere 1,2di persone sopravvissute al devastantedella scorsa settimana in. L'utilizzerà i fondi per espandere i suoi interventi di emergenza, gestire i siti dove sono accolti gli sfollati e sostenere le persone vulnerabili in sei regioni colpite fino alla fine dell'anno. Nella settimana successiva alche ha colpito ilcentrale, l'ha distribuito le scorte esistenti nel Paese, tra cui teli di plastica e set da cucina, per circa 25.000 sopravvissuti nelle regioni di Mandalay, Sagaing e Bago, oltre che nella capitale Nay Pyi Taw e in alcune parti dello Stato Shan (sud). Nell'ambito della risa inter-agenzie al, l'sta guidando la risa in materia di alloggi, articoli di soccorso di emergenza, coordinamento dei campi e protezione.

Unhcr, necessari 16 milioni di dollari per il Myanmar. Sisma Myanmar, l'UNHCR: oltre 1,6 milioni gli sfollati. Unhcr, in Myanmar 1,6 milioni di sfollati. Unhcr: «Non lasciamo svanire la speranza dei siriani». Crisi climatiche e conflitti spingono 120 milioni di rifugiati verso un futuro senza scampo. Rapporto UNHCR. UNHCR: crescono i bisogni umanitari un anno dopo il terremoto in Turchia e Siria. Ne parlano su altre fonti

Unhcr, necessari 16 milioni di dollari per il Myanmar - L'Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, chiede 16 milioni di dollari per assistere 1,2 milioni di persone sopravvissute al devastante terremoto della scorsa settimana in Myanmar. (ANSA) ... (ansa.it)

Unhcr, in Myanmar 1,6 milioni di sfollati - Sono un milione e seicentomila gli sfollati del fortissimo terremoto che ha colpito il Myanmar 4 giorni fa. Lo ha riferito il portavoce dell'Unhcr Babar Baloch al Palazzo delle Nazioni di Ginevra. (AN ... (msn.com)

SIRIA, UNHCR: 16 MILIONI - Dopo un conflitto devastante durato quasi 14 anni e oltre 13 milioni di persone costrette a fuggire dalla propria casa, oggi la Siria è a un bivio. Dall'inizio dello scorso dicembre, 350 mila persone ... (9colonne.it)