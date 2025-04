Una sinfonia di storia musica e poesia domenica 6 aprile alle 1730 al Museo delle Terre Nuove

Lanazione.it - Una sinfonia di storia, musica e poesia domenica 6 aprile alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove

Arezzo, 42025 – Unadi17,30 alsi terrà il coinvolgente racconto ina cura di Giovanna Maria Carli, ultimo appuntamentocelebrazioni per il Capodanno dell’Annunciazione Il Capodanno dell’Annunciazione 2025 si chiude17,30 alcon un evento suggestivo e coinvolgente: un racconto in, dove arte, teatro e noteli si intrecciano per regalare un’esperienza unica. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la storica dell’arte e giornalista Giovanna Maria Carli, che accompagnerà i presenti attraverso un percorso narrativo dedicato all’Annunciazione e alla sua rappresentazione nelladell’arte. Il racconto prenderà vita grazieletture di giovani attori del Gruppo Teen Kanterstrasse e grazie all’accompagnamentole a cura dei ragazzi e ragazze dei Licei Giovanni da San Giovanni che, con il loro talento, daranno voce ed emozioneparole.