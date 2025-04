Una preghiera per la pace Recital con i versi di Senghor il jazz e la musica africana

Domani alle 21 nella Chiesa di San Bartolomeo per la preghiera per la pace dall'opera di Leopold Sedar Senghor: un intenso concerto Recital, con Mirio Cosottini (pianoforte, tromba), Dialy Mady Cissoko (kora), Papi Thiam (percussioni, canto), Fernando Maraghini (voce recitante), per la regia di Massimo Luconi. E' l'ultimo appuntamento della rassegna Il cielo sopra di noi, promossa dalla Diocesi e ideata dal regista pratese in occasione del Giubileo: tre spettacoli a ingresso libero per un progetto coraggioso, che ha avuto una grande partecipazione di pubblico. Attraverso la musica e con la parola poetica di Senghor e di altri poeti africani di lingua francese, per questo finale si entra nel mondo della negritudine, delle tradizioni ancestrali ma anche nei fermenti e nelle speranze deluse del continente africano.

