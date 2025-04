Lanazione.it - "Una fragile armonia" al Museo Il Cassero: la mostra personale dell’artista contemporaneo Andrea Salvatori

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 aprile 2025 – "Una" alIl: laEsplorare materiali, linguaggi, poetiche della scultura contemporanea, attraverso percorsi interpretativi tra passato e presente. Con questo obiettivo, ilIlper la Scultura ospita "Una", ladi. L'inaugurazione è sabato 5 aprile, alle ore 17.00. Nato a Faenza nel 1975,reinterpreta la scultura in ceramica portandola con successo nei principali circuiti dell’arte contemporanea. Una creatività che “gioca” con oggetti di recupero per trasformarli in pezzi originali, ironici e innovativi. Laaccoglie 19 sculture realizzate dal 2009 al 2024 che dialogheranno con la collezione permanente delLe opere disaranno immortalate da Chiara Berti e Fabrizio Procelli dell’Associazione Fotoamatori Mochi, con immagini che saranno esposte aldal 17 maggio sino alla fine della, il 13 luglio.