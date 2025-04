.com - Un nuovo spazio d’arte nel cuore finanziario di Milano: inaugura BFF Gallery

Nel panorama culturale milanese sboccia una nuova realtà museale che promette di diventare punto di riferimento per gli amanti dell’arte contemporanea. BFFha aperto le sue porte ieri, 3 aprile 2025, all’interno della sede centrale di BFF Bank, in un edificio progettato dallo studio di architettura OBR. Un museo gratuito che nasce con l’ambizione di creare un ponte tra il mondo della finanza e quello della cultura, offrendo al pubblico un’esperienza artistica ricca e stimolante.Tra paradisi perduti e libertà ritrovateAdre questoespositivo è una mostra dal titolo evocativo: “Baj + Milton ‘Paradiso Perduto’ i paradossi della libertà”. Protagoniste sono le quaranta acqueforti realizzate da Enrico Baj per illustrare il capolavoro di John Milton. Camminando tra le sale, i visitatori vengono trasportati in un viaggio visivo che ripercorre, attraverso il segno inconfondibile dell’artista, i temi centrali dell’opera miltoniana: dalla creazione di Adamo fino alla cacciata dall’Eden.