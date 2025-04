Cinemaserietv.it - Un film Minecraft, la recensione: poco divertimento al cubo

Il: Un, 2025. Regia: Jared Hess. Cast: Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen. Genere: Avventura, fantasy, commedia. Durata: Circa 100 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema.Trama: Una giovane ragazza e il suo improbabile gruppo di eroi devono salvare l’Overworld dopo che il terrificante Ender Dragon è stato liberato e minaccia di distruggere tutto. Basato sul celebre videogioco, ilmescola comicità, azione e creatività digitale.A chi è consigliato? Ai fan del videogioco, alle famiglie e a chi cerca un’avventura leggera e ricca di fantasia da vivere sul grande schermo.Il successo di Super Mario Bros – Ile dei tresu Sonic, insieme al buon riscontro di pubblico e critica della serie The Last of Us, tra altri esempi recenti, rafforza un’ipotesi condivisa da molti analisti di Hollywood, soprattutto da quando le sale cinematografiche hanno ripreso la loro attività dopo lo stop imposto dalla pandemia.