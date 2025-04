Un detenuto in Germania ha ucciso la moglie durante una visita | la donna trovata morta in carcere

Un detenuto del carcere di Burg, vicino alla città di Magdeburgo, in Germania, è accusato di aver ucciso la moglie che era andata a fargli visita in prigione. È quanto riportano i media tedeschi che riferiscono notizie trapelate dalla Procura. La donna, 35 anni, sarebbe stata trovata morta dopo il colloquio con il 37enne nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. Indagini in corso.

