Un bel salto Stefania Orlando l’indiscrezione dopo l’ultimo Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

, grandi manovre per la prossima edizione. Il reality condotto da Alfonso Signorini è appena terminato con la vittoria, inattesa, di Jessica Morlacchi e già si pensa al futuro. E già, da più parti infatti si vocifera che per il conduttore questo sia statoanno. Ma chi andrà al suo posto? Qualche nome è già spuntato fuori.È pur vero che Alfonso Signorini durante l’ultima diretta ha affermato che ci sarà anche nella prossima edizione. Ma i più attenti hanno notato che, invece della consueta formula: “Ci vediamo a settembre”, il conduttore ha detto “Iltorna a settembre“. In ogni caso c’è chi scommette che al suo posto ci sarà Ilary Blasi oppure Alessia Marcuzzi o magari Simona Ventura. E gli opinionisti?Leggi anche: “Dove lo vedremo”. Scoop su Lorenzoil: di nuovo in tv, un ruolo a MediasetChi affiancherà il conduttore: ecco il nome della prima opinionistaSe sul nome del conduttore, o conduttrice, i giochi sono ancora da fare, su quello dell’opinionista, a quanto pare, ci sarebbe già la decisione.