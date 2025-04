Uk genitori Maxie Allen e Rosalind Levine arrestati da 6 agenti per commenti diffamatori su nuova preside scuola; caso archiviato dopo 5 settimane - VIDEO

genitori chiusa a suon di manette" In Inghilterra due genitori sono stati arrestati da 6 agenti per aver criticato la scuola della figlia e nello specifico aver rivolto dei "commenti diffamatori" contro l Ilgiornaleditalia.it - Uk, genitori Maxie Allen e Rosalind Levine arrestati da 6 agenti per commenti "diffamatori" su nuova preside scuola; caso archiviato dopo 5 settimane - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it La coppia ha commentato i fatti descrivendoli come "distopici. Una legittima indagine dichiusa a suon di manette" In Inghilterra duesono statida 6per aver criticato ladella figlia e nello specifico aver rivolto dei "" contro l

