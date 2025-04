Udinese Solet convince | in Serie A meglio di Bastoni e Buongiorno | VIDEO

Solet, difensore dell'Udinese, si sta rivelando come una delle note più liete in Serie A: piace all'Inter, sta facendo meglio di altriArrivato da sconosciuto, si è imposto subito come uno dei migliori difensori di questa seconda parte di stagione. Ora Oumar Solet, centrale dell'Udinese, fa meglio di Alessandro Bastoni e Alessandro Buongiorno ed è già nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. Nel podcast di OnlyFanta, in cui ogni settimana Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò danno consigli sui giocatori da schierare al Fanta, 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato i migliori difensori delle medio-piccole

Le probabili formazioni di Inter-Udinese (Serie A). Udinese – Solet convince ancora con una grande prestazione di gioco. Come cambiano le formazioni di Serie A dopo il calciomercato di gennaio. Oumar Solet, ecco chi è il nuovo difensore dell'Udinese. L’Udinese domina e batte l’Empoli: un punto a testa per Monza e Lecce. Popovic non convince Conte, è tornato ad allenarsi da solo a Volla. Ne parlano su altre fonti

