Ucraina Putin tentenna sulla tregua ma Trump resta speranzoso | Lui e Zelensky pronti ad accordo

I ministri degli Esteri di Francia e Gran Bretagna hanno deciso di esprimersi in un punto stampa comune per criticare la situazione attuale. "Vladimir Putin ora deve dare rapidamente agli Usa una risposta, o sì o no, e deve smetterla di trascinare i piedi", hanno infatti dichiarato, esortando il leader russo a prendere una decisione sulla tregua.

