Ucraina Kiev | Fare pressione sulla Russia per la pace non può temporeggiare

pace e chi la guerra. Dobbiamo portare la Russia essere seria sulla pace e Fare pressione per la pace, non dobbiamo consentirle di temporeggiare”. Lo dice il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha alla seconda giornata di riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. “Ora la palla è dalla parte della Russia. E vedete, ieri abbiamo ricevuto un’altra risposta dalla parte russa. Hanno attaccato in modo massiccio Kharkiv“, ha aggiunto. Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Fare pressione sulla Russia per la pace, non può temporeggiare” Leggi su Lapresse.it Dopo l’ultimo attacco russo “penso sia chiaro chi vuole lae chi la guerra. Dobbiamo portare laessere seriaper la, non dobbiamo consentirle di”. Lo dice il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha alla seconda giornata di riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. “Ora la palla è dalla parte della. E vedete, ieri abbiamo ricevuto un’altra risposta dalla parte russa. Hanno attaccato in modo massiccio Kharkiv“, ha aggiunto.

