Thesocialpost.it - Uccide il padre per difendere la madre, 19enne confessa: “L’ho accoltellato e ho cercato di rianimarlo”

Leggi su Thesocialpost.it

Un’escalation di violenze domestiche mai denunciate si è trasformata in tragedia la scorsa notte a Mezzolombardo, in Trentino, dove un ragazzo di 19 anni ha ucciso il46enne perlada un’ennesima aggressione.Leggi anche: Sudafrica, orrore a Johannesburg: violenta ela figlia neonata,condannato a due ergastoliLa ricostruzione dell’omicidioSecondo le prime indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Trento, il giovane ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il, Simeu Panic, muratore di origini bosniache, all’interno dell’appartamento di via Frecce Tricolore. Dopo aver tentato disenza successo, il ragazzo ha chiamato i carabinieri.All’arrivo delle forze dell’ordine, ilera sotto choc. Attualmente si trova in caserma, accusato di omicidio volontario, e viene interrogato dalla pm Patrizia Foiera del tribunale di Trento.