Tumore del Colon-Retto | I Controlli Fondamentali per la Prevenzione negli Uomini

Tumore del Colon-Retto è il secondo Tumore più frequente e più letale in Italia, ma secondo le fonti mediche aggiornate, il 90% dei casi potrebbe essere evitato con Controlli regolari. La Prevenzione gioca un ruolo cruciale, e gli Uomini dovrebbero sottoporsi a screening specifici per individuare eventuali lesioni precancerose o tumori in fase iniziale.

