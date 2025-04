Tuffi Sarah Jodoin Di Maria centra la finale a Guadalajara Eliminazione per Santoro e Belotti

Tuffi a Guadalajara. Un prima giornata agrodolce per i colori azzurri, visto che in programma c’erano le qualificazioni dei tre metri maschili e della piattaforma femminile, dove Sarah Jodoin Di Maria ha staccato il biglietto per la finale. Niente da fare invece per Matteo Santoro e Stefano Belotti, entrambi eliminati e che ora cercheranno il riscatto nella gara del sincro.Sarah Jodoin Di Maria ha concluso al decimo posto la qualificazione con il punteggio di 279.60. L’azzurra si trovava nelle primissime posizioni dopo le prime tre rotazioni, complice anche un ottimo doppio e mezzo indietro con due avvitamenti (67.20), ma ha poi commesso un errore negli ultimi due Tuffi, prima il doppio e mezzo indietro carpiato (43.50) e poi il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (52. Oasport.it - Tuffi, Sarah Jodoin Di Maria centra la finale a Guadalajara. Eliminazione per Santoro e Belotti Leggi su Oasport.it Si è alzato il sipario sull’inaugurale tappa della Coppa del Mondo di. Un prima giornata agrodolce per i colori azzurri, visto che in programma c’erano le qualificazioni dei tre metri maschili e della piattaforma femminile, doveDiha staccato il biglietto per la. Niente da fare invece per Matteoe Stefano, entrambi eliminati e che ora cercheranno il riscatto nella gara del sincro.Diha concluso al decimo posto la qualificazione con il punteggio di 279.60. L’azzurra si trovava nelle primissime posizioni dopo le prime tre rotazioni, complice anche un ottimo doppio e mezzo indietro con due avvitamenti (67.20), ma ha poi commesso un errore negli ultimi due, prima il doppio e mezzo indietro carpiato (43.50) e poi il doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (52.

