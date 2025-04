Tudor Juventus il discorso alla cena di squadra | Proviamo a vincerle tutte Cosa ha detto ai suoi giocatori prima di Roma-Juve e del rush finale

JuventusNews24Tudor ai giocatori: «Proviamo a vincerle tutte». Retroscena sul discorso del tecnico bianconero durante l’ultima cena di squadraTudor prova a ricompattare la Juve ed a riportare unità e senso di appartenenza. Come svelato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore bianconero ha fatto un discorso alla squadra, richiamando all’unità durante l’ultima cena di gruppo. Questo il senso: io vi aiuto a rendere al meglio, voi datemi una mano a restare qui e costruire un altro futuro insieme. «Proviamo a vincerle tutte», avrebbe anche detto Tudor ai giocatori secondo il quotidiano.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tudor Juventus, il discorso alla cena di squadra: «Proviamo a vincerle tutte». Cosa ha detto ai suoi giocatori prima di Roma-Juve e del rush finale Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24ai: «». Retrossuldel tecnico bianconero durante l’ultimadiprova a ricompattare laed a riportare unità e senso di appartenenza. Come svelato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore bianconero ha fatto un, richiamando all’unità durante l’ultimadi gruppo. Questo il senso: io vi aiuto a rendere al meglio, voi datemi una mano a restare qui e costruire un altro futuro insieme. «», avrebbe ancheaisecondo il quotidiano.Leggi sunews24.com

Corriere dello Sport - Il discorso di Tudor alla cena di squadra: 'Proviamo a vincerle tutte'. Retroscena Juve: cosa ha detto Tudor alla squadra a cena prima della Roma. Marchisio e la Juve a nudo: "Tutti sotto esame. Yildiz, Tudor ti aiuta così". Juve, cena di squadra per suggellare il patto Champions. Tudor Juve, doppio allenamento e cena di squadra: dettagli. La Juve fa gruppo prima della Roma: Tudor e la squadra a cena da... Bonucci. Ne parlano su altre fonti

Corriere dello Sport - Il discorso di Tudor alla cena di squadra: 'Proviamo a vincerle tutte' - AFP or licensors Juventus, il discorso di Tudor alla squadra Mercoledì i giocatori della Juventus insieme allo staff si sono ritrovati a cena nel ristorante di Leonardo Bonucci, in centro a Torino. No ... (informazione.it)

Retroscena Juve: cosa ha detto Tudor alla squadra a cena prima della Roma - TORINO - Dicono ci voglia un buon piatto per fare un vero patto. Non a caso, quello tra Tudor e la Juve è stato condito nel solito ristorante di Bonucci, in centro a Torino, dove già Motta aveva prova ... (msn.com)

Juventus, il messaggio di Tudor alla squadra prima del match con la Roma: il croato si gioca le chance di conferma - Tudor porta i calciatori a cena (ma non i dirigenti) per il big match con la Roma. Ecco cosa dovrà fare per convincere la Juventus a continuare insieme. (sport.virgilio.it)